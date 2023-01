Roma, carica la propria macchina alla colonnina: in fiamme auto elettrica nel Centro Storico

Pensava di passare un abituale martedì all’interno del Centro Storico di Roma, approfittando della bellezza della Città per girarsela e soprattutto caricare la propria auto elettrica verso una delle tante colonnine presenti all’interno della zona. Probabilmente per un corto circuito all’interno della vettura di nuova generazione, la macchina è andata in fiamme davanti ai suoi occhi, riportando ingenti danni dovuti alle fiamme.

L’auto elettrica andata in fiamme nel Centro Storico di Roma

L’episodio si sarebbe verificato prima di pranzo, quando alle 12.30 delle fiamme si sono sprigionate all’interno di una vettura, di nuova generazione, in sosta mentre si caricava a una colonnina elettrica. L’incidente avvenuto su viale Gabriele D’Annunzio, a pochi passi dalla più nota piazza del Popolo, ha attirato subito l’attenzione di turisti e cittadini, che vedendo il fuoco hanno subito allarmato i soccorsi dei Vigili del Fuoco per domare e risolvere il problema.

In pochi minuti, sul posto si è presentata una squadra dei pompieri proveniente dalla sede centrale di via Genova, che sul posto si è attivata subito per domare le fiamme. Il fuoco sprigionato da questo incidente, ha letteralmente mangiato la parte posteriore della macchina, probabilmente perché in quello spazio era posizionata la batteria dell’autovettura. Infatti, oltre al fumo proveniente dall’abitacolo, i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare come le fiamme avessero mangiato una parte delle lamiere, gli interni dell’abitacolo e danneggiato i vetri dello stesso veicolo.

Solo la fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto ferito in questo incendio, con le persone che a distanza di sicurezza hanno subito allarmato i soccorsi sulle fiamme che si sprigionavano dall’abitacolo. Sulle problematiche che hanno alimentato le fiamme sopra piazza del Popolo, saranno i Vigili del Fuoco a cercare di capirne le cause e valutare se tali situazioni siano figlie di un guasto all’autovetture oppure alla stessa colonnina elettrica presente in strada.