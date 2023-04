Roma, cocaina in cambio di un gratta e vinci: 44enne ‘beccata’ dagli agenti in borghese

Non conoscono sosta le attività della Polizia di Stato volte a contrastare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni che ha scambiato una dose di cocaina con un gratta e vinci vincente. L’illecito baratto non è passato inosservato e gli agenti l’hanno subito bloccata e poi arrestata. Di seguito il dettaglio delle operazioni.

L’illecito “baratto” e l’arresto della 44enne

I fatti sono avvenuti presso un comprensorio in viale di Tor Marancia e la successiva perquisizione nell’appartamento della 44enne ha permesso alla polizia di rinvenire altre dosi di cocaina e hashish. Ma facciamo un piccolo passo indietro. La donna è stata colta sul fatto da alcuni agenti in borghese mentre ha scambiato una dose di cocaina con un “gratta e vinci” vincente, per la somma di 20 euro. Tutta intenta nel portare a termine le proprie faccende, la 44enne non si era però accorta di essere stata seguita dagli agenti del commissariato Esposizione che, appena intuito di essere di fronte ad un “baratto” illecito, l’hanno subito bloccata, ponendola in arresto. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.