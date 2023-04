Roma. Nervoso ai controlli, 60enne nascondeva cocaina e una pistola nell’auto (FOTO)

Roma. Aveva in auto diverse dosi di droga, con tutto il necessario per il confezionamento e la pesatura, e persino una pistola. Credeva di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Finito nel mirino dei Carabinieri un uomo di 60 anni che fermato per un controllo ha poi finito per essere arrestato. Ad insospettire i militari il suo atteggiamento piuttosto nervoso, che gli ha spinti a vederci chiaro ed effettivamente quelli che all’inizio erano solamente dei sospetti poi si sono rivelati fondati.

I controlli dei carabinieri, trovata una pistola e della cocaina

I controlli dei carabinieri sono avvenuti nei pressi di via delle Vigne, nel corso di alcune verifiche alla circolazione stradale. In questa circostanza, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’utilitaria e durante la verifica, i Carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento molto nervoso dell’indagato ed hanno, pertanto, deciso di approfondire il controllo che ha portato al sequestro di due dosi cocaina.

L’arresto

A seguito dei fatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregresse violazioni della normativa sugli stupefacenti, perché gravemente indiziato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di munizioni e arma clandestina.

La perquisizione

La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare, circa 3,8 kg di cocaina, 170 g di una sostanza resinosa trasparente risultata essere un composto vegetale cannabinoide ad altissimo contenuto di THC (in gergo chiamata Shatter), una pistola a tamburo calibro 38 Special con matricola abrasa, 57 cartucce calibro 9×21, 34 cartucce calibro 9×19, 5 cartucce calibro 38 special e la somma contante di 1.000 euro, nonché tutto il materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle dosi. L’indagato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.