Roma, dal 9 gennaio chiusa via Nomentana: verranno fatte le potature degli alberi

Anche se in grave ritardo, tempo di potature sul territorio di Roma Capitale. Per l’occasione, dalla mattina del 9 gennaio 2023, su via Nomentana cominceranno i lavori per potare gli alberi presenti lungo la strada. Questa, tra le arterie più importanti e trafficate della Capitale, verrà chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia per garantire il corretto svolgimento dei lavori e il taglio dei rami in piena sicurezza, si per gli operai che gli automobilisti.

La chiusura di via Nomentana a Roma per la potatura degli alberi

Da lunedì 9 gennaio 2023, e fino a fine lavori, dalle 8 alle 18 (escluso nelle giornate di sabato e domenica), per consentire lavori di potatura, viene chiusa al traffico la storica via Nomentana in entrambi i sensi di marcia, nello specifico nel tratto compreso tra Porta Pia-viale Regina Margherita. Per garantire il corretto svolgimento dei lavori, deviate anche le linee bus dell’ATAC legate al 60-62-66-82-90. Deviazioni anche per il trasporto pubblico romano, nell’area del II Municipio. Attraverso un comunicato stampa, l’Atac fa sapere: le «linee 60-62-66-82-90 direzione centro: da via Nomentana, deviano viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, piazza Fiume, via Sulpicio Massimo, corso d’Italia, Porta Pia, via XX Settembre; direzione esterna: da Porta Pia, deviano viale del Policlinico, via G.B. Morgagni, inversione di marcia in piazza Salerno, via G.B. Morgagni, viale Regina Margherita, via Nomentana».

In tutto ciò,, saranno inoltre «temporaneamente sospese le fermate 71555-72387-71502». Una situazione che per quanto disagevole, tornava necessaria su questa fetta di territorio nel II Municipio di Roma Capitale. Già nelle ultime settimane, dopo i violenti acquazzoni, ampi tratti di via Nomentana videro allagarsi, per la presenza di foglie e rami che ostruivano il regolare percorso dell’acqua all’interno dei tombini pubblici.

Nonostante i lavori siano necessari per tutto il quartiere, ugualmente sembrano arrivare in maniera tardiva in questa zona. Nell’ultimo mese, anche il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I risentì pesantemente degli allagamenti nella zona, che virtualmente lo avevano isolato dalla realtà cittadina per qualche ora.