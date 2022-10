Roma, «Dammi i soldi o ti sgozzo»: prima la bracca, poi la minaccia con un coltello

Roma. Momenti di puro terrore quelli vissuti da una donna che prima è stata braccata e poi minaccia con un coltello. Il malvivente, un 53enne romeno, aveva tutta l’intenzione di rapinarla ma è stato inizialmente dissuaso da un’amica della vittima che stava passando di lì. Tuttavia, il ‘benestare’ dell’uomo non è durato molto.

Tentata rapina in via di Vallelunga

I fatti sono avvenuti nei pressi di via di Vallelunga. Qui l’uomo ha cercato di rapinare una donna, intrappolandola tra due auto e minacciandola con un coltello. Solo un primo intervento di un’amica della vittima che passava di lì per caso ha inizialmente convinto l’aggressore ad allontanarsi ma, poco dopo, l’uomo è tornato sui suoi passi con l’intento di prendersela non solo con la prima vittima ma anche di vendicarsi della seconda donna che era intervenuta in difesa dell’amica.

L’intervento della Polizia

Ma le sue malefatte sono finite. Infatti, gli agenti del Reparto Volanti e del XIII Distretto “Aurelio” lo hanno arrestato con l’accusa di tentata rapina. Quando sono arrivati gli agenti l’uomo si era allontanato verso piazza Cornelia, dove è stato rintracciato e arrestato all’interno di un minimarket mentre stava cercando di nascondersi. Il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver convalidato l’operato della PG, ha disposto per l’uomo il divieto di dimora.