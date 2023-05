Roma. Danneggia auto e negozi sulla Tiburtina, poi aggredisce la polizia: ‘beccato’ 31enne senegalese

Roma. Senza un apparente motivo, aveva riversato le proprie ire contro la vetrina di un negozio, un camion e tre vetture parcheggiate lungo la strada danneggiandole. Protagonista della vicenda un 31enne senegalese che ha poi pensato bene di aggredire anche i poliziotti intervenuti per sedare la situazione. Bloccato, alla fine l’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Infernetto. Scappa all’alt della polizia: prima l’inseguimento a folle velocità, poi l’aggressione a calci e pugni agli agenti

Il danneggiamento ieri in via Tiburtina

I fatti sono avvenuti ieri, 11 maggio, intorno alle 12.30 lungo via Tiburtina, nella zona di Casal Bruciato. Diverse le segnalazioni giunte al 112 che evidenziavano la presenza dell’uomo tutto intento a fare razzia di quanto ci fosse attorno a lui. Nel mirino del 31enne, come detto, tre auto parcheggiate, un camion e anche la vetrina di un negozio che l’uomo ha danneggiato molto probabilmente servendosi di alcune pietre. Rimangono, tuttavia, da chiarire le motivazioni che possono averlo portato a compiere un simile gesto. La scena non è passata inosservata e a seguito della segnalazioni sono giunti sul posto le pattuglie del commissariato San Lorenzo e Sant’Ippolito.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Alla vista degli agenti, il 31enne, sentendosi braccato, li ha aggredirli sperando così di guadagnare tempo e riuscire a scappare ma ha dovuto ricredersi. Ne è nata una breve colluttazione, a seguito della quale i poliziotti sono rimasti feriti. Tuttavia, una volta bloccato il 31 è stato arrestato ed ora, come anticipato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.