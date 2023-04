Roma: “Dobbiamo fare dei lavori”, entrano in casa della nonnina e le portano via l’oro

Furto con destrezza a Roma nella zona di Colle Prenestino dove un’anziana signora, abilmente raggirata da due scaltre ladre, si è vista portare via a sua insaputa diversi monili d’oro. Senza accorgersi, almeno inizialmente, di nulla. Soltanto a distanza di qualche ora, accortasi dell’ammanco nella sua abitazione, ha dato l’allarme avvisando la Polizia. Adesso è caccia alle due malviventi.

Furto in abitazione a Colle Prenestino mercoledì 26 aprile 2023

Le manolesta sono entrate in azione nella mattinata di ieri, mercoledì 26 aprile 2023. Con la scusa di dover “effettuare dei lavori” sono riusciti a convincere l’anziana donna, classe 1937, ad entrare nel suo appartamento, situato in Via Montemarano, zona Colle Prenestino. A quel punto, con la vecchina distratta verosimilmente da una delle due, si è consumato il furto: dopodiché la coppia di ladre è svanita nel nulla facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia

La donna, accortasi dopo un po’ di quanto accaduto, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che, raccolta la sua testimonianza, hanno avviato le indagini. Si cerca adesso di capire anche se la coppia di ladre possa aver colpito altre volte in zona, magari sempre ai danni di anziane vittime come l’86enne. Gli accertamenti in tal senso proseguono. In via di quantificazione anche il bottino.

Truffe agli anziani a Roma

Soltanto pochi giorni fa un’altra anziana era stata raggirata con il trucco del nipote in difficoltà. Vittima una signora di 84 anni che si era vista portare via, anche in quel caso, gioielli e denaro in contante per 1700 euro. Ad inizio mese invece una ‘nonnina’, che aveva invece capito subito il trucco dei truffatori, aveva contribuito ad arrestare un giovane malvivente. Casi che testimoniano una volta di più come il fenomeno delle truffe agli anziani sia più diffuso che mai: per questo serve mantenere sempre alta l’attenzione.

