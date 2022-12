Tor Bella Monaca, discarica abusiva a pochi passi dal VI Municipio

Cumuli di rifiuti a ridosso dalla sede del Municipio. Non vederli è quasi impossibile. Eppure… Marco Doria, ex delegato all’Ambiente per il VI Municipio di Roma Capitale, torna a parlare di degrado a Tor Bella Monaca. Questa volta, con un video illustra la situazione a pochi passi dalla sede municipale del territorio, dove in un pratone si estende un’immensa discarica abusiva. Quintali d’immondizia invadono questo spazio di terra, che si trova nei pressi di viale di Tor Bella Monaca e via Ferdinando Quaglia, ovvero a 200 metri dalla sede del Consiglio Municipale del VI Municipio.

Continua la caccia alle discariche abusive di Marco Doria nel VI Municipio

Per il video di denuncia effettuato oggi, Marco Doria raggiunge una vasta valle che avrebbe dovuto contraddistinguere il territorio di Tor Bella Monaca. Ma al posto di fiorellini ed erba incolta, lo spettacolo che si apre all’occhio delle persone è tutt’altro che bello: centinaia di quintali di rifiuti sparsi per questa valle, formando una montagna. Come fa notare Doria, non solo spazzatura o resti di mobili abbandonati in quello spazio “verde”, ma anche carcasse di auto.

Insomma, una vera e propria bomba a orologeria per quello che riguarda l’inquinamento del territorio e soprattutto delle eventuali falde acquifere locali. In una situazione che dista poche centinaia di metri dalle finestre delle case locali, è possibile trovare qualsiasi tipo di plastica, oltre poi la presenza di parafanghi e paraurti di tutti i generi. Una vallata che invece di rivelarsi un polmone verde del territorio locale di Roma Est, al contrario si dimostra una zona all’insegna della spazzatura con tanto di residui di materiale edile.

Marco Doria, nel suo giro di perlustrazione alla ricerca di casi di grave degrado nel territorio del VI Municipio, segnala anche il destino di un parcheggio mai aperto nel quadrante di Ponte di Nona. Anche questo spazio, piuttosto che garantire posti auto alle automobili locali, oggi diventa un’area dove vengono abbandonati quintali di rifiuti, pneumatici, mobili, materiali edili e tante altre porcherie, che sicuramente non fanno bene alla salute umana.