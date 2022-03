Roma, due uomini muoiono di freddo davanti alla stazione: il dramma dei dimenticati

Roma. Dopo il virus, la guerra, la crisi finanziari, i conflitti geopolitici e gli ultimi trend di una società opulenta, quale quella Occidentale in cui viviamo, il freddo ha ucciso due uomini completamente dimenticati dalla società. Gli ultimi, quelli che non fanno notizia, ormai.

Il dramma dei clochard a Roma

E’ il dramma che vivono continuamente i clochard a Roma, soprattutto nei pressi della Stazione Termini, di cui i perbenisti hanno paura anche solo ad avvicinarvisi. Temono per la loro incolumità, e temono quello che non vorrebbero mai essere. E, intanto, loro rimangono lì, in disparte, e muoiono. Spesso notizie di tal tipo si confondono con le altre, oppure sono così tante che hanno smesso di suscitare una qualche reazione. Altre due sono le vittime, questa mattina, proprio nella Capitale.

La prima vittima del freddo

Il primo decesso è avvenuto intorno alle 8.45 della giornata di oggi, 9 marzo 2022. L’uomo si trovava in via Giovanni Amendola. Intorno ai 50-55 anni, lo hanno rinvenuto rannicchiato tra le coperte, ormai immobile. La causa del decesso è stato un arresto cardio-respiratorio, presumibilmente innescato dal forte freddo di questa notte. Quando è stato notato, era già in fin di vita, non c’è stato nulla da fare.

Ipotermia

La seconda vittima, invece, è stata notata da un passante alle 9.30, nei pressi di Piazza Repubblica. Questa volta più giovane, circa 30-40 anni dicono i Carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione al 112 da parte del cittadino. Anche lui, morto per il freddo: ipotermia. Lanciare una moneta quando si passa davanti agli ultimi di questa società non basta. Anzi, è peggio se quella stessa moneta ci regala il privilegio di scacciare quel fastidioso pensiero che un essere umano sta soffrendo. Una moneta per alleviare il senso di colpa. Quanto costa dunque?