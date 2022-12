Roma, Emma D’Aquino rischia un incidente con un cinghiale sul Lungotevere

Nuovi avvistamenti di cinghiali nella zona di Roma. Questa volta la denuncia l’ha fatta Emma D’Aquino, storica giornalista Rai. La conduttrice, con un video social, segnala uno spiacevole episodio che gli è avvenuto all’interno del Centro Storico capitolino. Mentre attraversava con la macchina la zona del Lungotevere, la giornalista ha rischiato d’incidentarsi con un cinghiale, che probabilmente le ha attraversato la strada a sorpresa.

Emma D’Aquino denuncia la presenza di cinghiali al centro di Roma

La giornalista Rai, a bordo della propria macchina, ha immortalato con un video la presenza dei cinghiali sul Lungotevere, all’altezza del carcere di Regina Coeli. Come fa notare il noto volto televisivo, gli animali hanno rischiato di farle fare un brutto incidente, considerato come questi animali attraversano d’improvviso e invadono le varie corsie stradali nonostante la presenza di macchine in moto. Su Twitter, alcuni utenti hanno risposto scherzosamente alla giornalista: “Ti invitiamo a girare con un doppietta, sai, di questi tempi”.

Quello che denuncia Emma D’Aquino, non è nulla di nuovo nel territorio di Roma. Anzi. Stanotte, all’alba un pesante cinghiale è stato investito nei pressi di via Cortina D’Ampezzo a Monte Mario. Anche in questo determinato caso, l’animale è sbucato all’improvviso sulla strada, morendo sul colpo in un violento scontro con un’autovettura di un residente locale. Ma non solo Roma Nord come epicendro delle gite cittadine di questi suini.

Ieri, alcuni clienti di un ristorante presso il quartiere di Decima nel IX Municipio di Roma Capitale, si sono ritrovati a mangiare con vista cinghiali. Infatti, gli animali si sono spinti fino alla via Ostiense, probabilmente alla ricerca di rifiuti. Immortalati da un video amatoriale, si vedono due adulti e un cucciolo di color beige. Tutti e tre, erano probabilmente alla ricerca di rifiuti da mangiare, spingendosi sino al quadrante di Roma Sud per trovarli e sfamarsi.