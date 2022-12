Roma, auto si ‘tuffa’ nella fontana dell’Eur: è la seconda in due giorni, stavolta è una costosissima Aston Martin

Niente da fare: per la fontana viale della Civiltà del Lavoro, all’Eur, non c’è tregua. Un’altro tuffo – a distanza di meno di due giorni da quello fatto alla vigilia di Natale – è avvenuto questa mattina, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ma è solo l’ultimo di una lunghissima serie di “ammolli” nella fontana che affaccia a pochi passi da quello che tutti conoscono come il “Colosseo Quadrato“, il Palazzo della Civiltà Italiana.

A finire dentro la fontana stavolta un’auto costosissima, una Aston Martin dalla targa straniera. Il conducente, quindi, potrebbe quasi essere giustificato. Ma la fontana – a detta dei residenti – si vede benissimo. E così la vedono migliaia di automobilisti che tutti i giorni percorrono la strada. Eppure il lunghissimo elenco di vetture che ci sono finite dentro qualche dubbio lo fa sorgere…

Da Natale a Santo Stefano

Come dicevamo, l’ultimo episodio era avvenuto la vigilia di Natale. A finire dentro la vasca una Volkswagen grigia guidata da un’anziano, che si era ribaltata su un fianco. Stavolta invece l’Aston Martin è planata dentro la fontana con tutte e quattro le ruote. Ma in precedenza sono state tantissime le auto che sono finite dentro in varie posizioni. Sempre a dicembre, all’inizio del mese, un uomo completamente ubriaco la centrò in pieno, entrandoci con l’auto. Fece la stessa cosa, alle prime luci dell’alba, una donna, anche lei alticcia: fu fortunata, perché almeno era estate, il 23 luglio. Ma i “tuffi” ci sono stati anche a Capodanno, con un’utilitaria finita completamente dentro la fontana la notte di S. Silvestro.