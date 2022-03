Roma, entra nell’hotel e saccheggia Pc e tablet degli ospiti: oltre 7.000 euro di merce rubata

Roma. Si aggirava furtivo tra le strade del centro storico con l’intenzione di portare a casa un bel gruzzolo. Dopo un lungo appostamento, ad un tratto si era fermato davanti l’ingresso di un hotel del centro e, dopo essersi assicurato che nessuno lo stesse guardando, è entrato all’interno. Dopo qualche minuto ne era uscito pieno di oggetti derubati: I-Pad, Macbook, smartphone, tablet, tutti oggetti di valore che aveva sottratto agli inquilini delle camere. Nessuno sa da quanto tempo andasse avanti con furti di tal genere. Ma questa volta, non gli è andata bene.

Il pedinamento a Roma

I Carabinieri si sono accorti della sua presenta molto prima che entrasse nella struttura ricettiva. Lo conoscevano già in quanto aveva dei precedenti, ma i militari avevano deciso di pedinarlo per osservare i suoi spostamenti. Dopo un lungo pedinamento, lo hanno visto entrare in un hotel di via Torino e hanno, poi, deciso di fermarlo appena uscito. All’uscita, l’uomo aveva un bel gruzzolo formato prevalentemente da dispositivi tecnologici sottratti da alcune stanze della struttura ricettiva.

Oltre 7.000 euro di refurtiva

Si tratta di un ragazzo cileno di 27 anni, residente a Roma, con precedenti, che ha letteralmente svaligiato l’interno dell’hotel per un totale di circa 7.000 euro. Oltre a ciò, era in possesso anche di sei piastre di plastica, di varie dimensioni e spessore, molto probabilmente utili ad aprire le porte delle stanze. Per il momento è trattenuto dalle forze dell’ordine per la condanna definitiva.