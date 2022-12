Roma, esce da lavoro e viene accerchiato davanti alla Metro: “Dacci i soldi”, 20enne si rifugia in un negozio

Ancora tentate estorsioni davanti alla metro Laurentina di Roma. Questa volta la vittima un giovane ragazzo, che uscito la sera da un locale dove lavorava, per prendere i mezzi è stato infastidito da diverse persone. I tizi, in maniera anche abbastanza insistente gli hanno cominciato a chiedere soldi. Una situazione che ha costretto il ragazzo a correre via, trovando riparo in un’attività commerciale che prima lo ha fatto entrare nel negozio per aiutarlo, poi ha allertato le Forze dell’Ordine.

L’ennesimo tentato scippo al quartiere Eur di Roma

Come un film che puntualmente si ripete, nuovamente una gang è tornata a far paura nel quadrante della stazione Laurentina. La loro azione criminale, con il fine di farsi consegnare soldi su minaccia, sembra agire nel triangolo che comprende la fermata metro del quartiere laurentino, la zona Giuliano Dalmata e il centro commerciale Maximo. I ladri puntano puntualmente ragazzi giovani e che sembrano benestanti, accerchiandoli per rubare soldi o addirittura abbigliamento.

Ieri sera è toccato a un ragazzo 20enne del quartiere Giuliano Dalmata, peraltro recente residente nella zona del Laurentino. Il giovane aspettava probabilmente l’autobus dopo aver staccato dal turno in una pizzeria nei pressi della stazione, quando è stato accerchiato da diverse persone. I soggetti, in maniera insistente e vedendolo giovane, hanno cominciato a chiedergli di dargli dei soldi. Il ragazzo, impaurito, è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per scappare.

Avviandosi a piedi verso il proprio quartiere, con la gang che lo inseguiva, non ha esitato a infilarsi nell’unico locale aperto a quell’ora della tarda serata, chiedendo aiuto ai proprietari dell’attività. Subito il gestore del negozio, una cornetteria, gli ha offerto riparo e allertato le Forze dell’Ordine riguardo la tentata aggressione ai danni del ragazzo. Una situazione che ha fatto desistere il gruppo di criminali, che si è dato subito alla macchia per non farsi acciuffare dalla giustizia.