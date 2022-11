Roma, gli rubano il telefono e gli chiedono 50 euro per restituirlo: arrestati 2 ragazzi a Termini

Ancora scene di criminalità e degrado nei pressi della stazione Termini di Roma. Questa volta, interessati due ragazzi, che nei pressi della nota stazione avrebbero derubato un turista. Infatti, i due giovani con la scusa di urtarlo per la strada, gli avrebbero sfilato il telefono dalla tasca. L’uomo, accortosi del furto avvenuto, sarebbe tornato indietro dai due ladruncoli, che gli avrebbero richiesto 50 euro per riconsegnargli il telefonino.

L’ennesimo furto alla stazione Termini di Roma

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, hanno arrestato un cittadino libico di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione ed è stato anche denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, con un 19enne egiziano, senza fissa dimora e già con precedenti. I militari sono intervenuti su segnalazione della vittima, un turista italiano in vacanza nella Capitale, derubato del cellulare, nei pressi di via Gioberti dai due stranieri, che dopo averlo urtato gli avrebbero sfilato il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni.

Successivamente, la vittima resasi conto del furto è ritornata sul posto al fine di individuarli e farsi riconsegnare il cellulare, ma gli è stata chiesta la somma di 50 euro per la restituzione. I militari hanno raggiunto la vittima riuscendo a bloccare i due stranieri e a recuperare anche la refurtiva che, è stata poi riconsegnata al turista. Condotto in caserma, il 23enne è stato arrestato e trattenuto, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato poi convalidato.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente sino alla condanna definitiva. Come ben sappiamo, la situazione è analoga ormai ad altre centinaia di casi di criminalità nei pressi della stazione Termini. Infatti, nonostante parliamo della porta di Roma per i turisti, oggi tutta la zona è oggettivamente pericolosa, sul piano delle sicurezza e dell’incolumità, per le persone.