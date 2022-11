Roma, furto in un autosalone: rubano un Audi da 14mila euro e danneggiano altre 7 vetture

Hanno messo a segno un colpo da decine di migliaia di euro in autosalone di via Casilina. A mezzanotte e 40 del 25 novembre, più persone hanno forzato il lucchetto di una concessionaria auto. Una volta dentro i ladri hanno rubato un’Audi RS 3 del valore di 14mila euro, ma sono andati via solo dopo aver danneggiato ben 7 vetture che si trovavano in esposizione.

Scatta l’allarme e interviene la Polizia

È stato grazie al sistema di videosorveglianza che è stato dato l’allarme e la Polizia si è precipitata sul posto, ma purtroppo dei malviventi non vi era già più alcuna traccia. Le indagini sono scattate immediate e, proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno potuto raccogliere informazioni preziose per risalire all’identità dei ladri. Si tratta di attività investigative serrate in merito allo sviluppo delle quali, al momento, vige il massimo riserbo.

Il titolare dell’autosalone a parte il furto dell’Audi il cui valore ammonta a 14mila euro, dovrà stimare anche la perdita economica subita dal danneggiamento delle altre 7 auto esposte. Si tratta, evidentemente, di una somma ingente.