Roma, ruba cellulare e chiede il riscatto: trovato dai poliziotti, li aggredisce

Ancora storie di degrado e criminalità, con episodi che si svolgono nel quadrante della stazione Termini a Roma. Qui, un uomo avrebbe rubato un telefono a un passante. La vittima, ha prontamente denunciato la faccenda alla Polizia di Stato, oltre a chiamare il numero del proprio telefono per provare a rintracciare il ladro. Con la scusa d’iniziare una contrattazione economia per restituire il telefono, i poliziotti lo hanno rintracciato. Ma il ladruncolo invece di arrendersi alle Forze dell’Ordine, le ha aggredite per non essere arrestato.

Le dinamiche del furto a Roma, nei pressi della stazione Termini

I fatti si sono verificati nel Centro Storico capitolino, con il furto che si è svolto a via Gioberti, strada che si trova tra le stazioni metropolitane di Termini e Cavour. Qui, negli scorsi giorni un libanese di 28 anni aveva sottratto il telefono a un cittadino. La vittima contattato il numero della propria utenza telefonica, all’interno dello smartphone sottratto, ha iniziato una lunga trattativa col ladro per farsi ridare il telefono: alla fine, l’extracomunitario era arrivato a chiedere 200 euro per restituire la refurtiva.

Il tempo della trattativa sarà prezioso per i poliziotti del Commissariato Viminale, che in quei preziosi minuti erano riusciti a rintracciare la posizione del ladruncolo, probabilmente ignaro che potesse essere tracciato attraverso l’utilizzo dello stesso telefono rubato. Una volta che i poliziotti hanno trovato il criminale, il libanese li ha aggrediti al posto di arrendersi. Dopo una breve fuga, per non essere braccato si è scagliato con calci e pugni contro gli agenti della Polizia di Stato.

I poliziotti, a seguito della colluttazione, sono ricorsi alle cure mediche e refertati con tre giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Nuovamente la stazione Termini torna al centro della cronaca per episodi di malavita, in un luogo dove ormai diventa oggettivamente difficile vivere poiché in ogni momento si rischia di essere derubati o addirittura aggrediti da qualche invasato.