Roma, il curioso caso del ladro algerino ‘incastrato’ dal Gps dell’Iphone

Non si placa, purtroppo, la scia di furti alla stazione di Roma Termini. Ma questa volta il malvivente è stato assicurato alla giustizia grazie al Gps del telefonino che aveva rubato. Oltre al telefono cellulare, il ladro aveva rubato anche due valigie e all’interno di una di esse c’era proprio il prezioso device.

Ruba valigie alla stazione Termini ma…non fa i conti con il Gps

Il protagonista della vicenda è un cittadino algerino di 32 anni, responsabile di due furti ai danni di alcuni viaggiatori in transito alla stazione Termini ed avvenuti rispettivamente il 16 e il 17 agosto scorso. Come dicevamo, ad ‘incastrare’ il ladro è stata la localizzazione di un telefono Apple Iphone risultato poi rubato ad un cittadino americano il giorno di Ferragosto.

Grazie alla localizzazione del telefono, gli agenti della Polizia Giudiziaria e quelli del Reparto Volanti della Questura di Roma sono riusciti a risalire al 32enne, C.A. Nella fattispecie, i poliziotti hanno trovato il malvivente all’interno di un hotel sito in via Principe Amedeo con entrambe le valigie rubate ed il telefonino che — come si è visto — è risultato prezioso alla sua identificazione. Importanti per la sua ‘cattura’ anche l’acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nello scalo ferroviario.

L’arresto

Esistendo tutti i presupposti per procedere al fermo di indiziato di delitto, il 32enne algerino è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.