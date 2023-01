Roma, il Papa arriva a San Paolo: cambia la viabilità nel quartiere

Dalle 17.30 di oggi, 25 gennaio 2023, Papa Francesco verrà in visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. La struttura che affaccia tra la via Ostiense e viale Guglielmo Marconi, sarà visitata dal Pontefice in occasione dei Vespri. Per motivi di sicurezza, già da oggi cambierà la viabilità all’interno del quartiere di Roma Sud.

Papa Francesco in visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Ci sarà un drastico cambio di viabilità all’interno dei quartieri romani dell’Ostiense, Basilica di San Paolo, Garbatella e quello di viale Marconi. Infatti, anche per termini di sicurezza, le zone saranno blindate per l’arrivo di Papa Francesco all’interno del quartiere. Si attende infatti la celebrazione dei Vespri all’interno della Basilica di San Paolo, con il Santo Padre che sarà lo speciale ospite di questa storica serata nel quartiere.

In tal senso, ci sarà un drastico cambio della viabilità in tutto questo quadrante di Roma Sud. Come menzionato in una nota da Luceverde, alle ore 17.30 il Papa reciterà i Vespri all’interno della storica Basilica romana fuori le mura. Una situazione, che già dalle ore 16.00, farà chiudere il traffico a viale di San Paolo tra via Ferdinando Baldelli e il lungotevere San Paolo. Come prevedibile, la situazione comporterà numerosi automobilisti che viaggiano abitualmente su quel punto.

Anzitutto, bisognerà considerare tutti i motorizzati dal Centro Storico, abituali ad attaccarsi alla Cristoforo Colombo o la via del Mare passando dal lungotevere San Paolo e viale Guglielmo Marconi. In questo caso, consigliamo di prendere la Colombo all’altezza delle Terme di Caracalla, all’altezza del Circo Massimo. Rischio di forti congestioni del traffico in prossimità della Circonvallazione Ostiense e il quartiere della Garbatella.

Forti congestioni potrebbero arrivare anche dal traffico proveniente dagli studenti di Roma Tre, in primis quelli provenienti dai Dipartimenti di Lettere, Giurisprudenza, Biologia e Scienze Matematiche, Fisica e Ingegneria. Per chi può prendere la Cristoforo Colombo dal quartiere San Paolo, quindi passando da via Alessandro Varaldo e simili, approfittasse dell’occasione. Per chi proviene da Vasca Navale, valutare l’opzione di prendere la Cristoforo Colombo o la Roma-Fiumicino da viale Guglielmo Marconi per tutte le direzioni.