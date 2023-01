Roma, Papa Francesco incontra Gualtieri: l’udienza per gli auguri del 2023 e il Giubileo

È avvenuto questa mattina l’incontro tra Papa Francesco e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Si tratta della tradizionale udienza per gli auguri di inizio anno, nonché un momento utile per fare il punto sulla situazione nella Capitale. Va detto che negli anni il Santo Padre, al netto dei problemi che la città si porta dietro da tempo, ha intessuto con il primo cittadino un buon rapporto personale e di costruttivo dialogo.

Come detto, l’incontro tra Gualtieri ed il papa è avvenuto questa mattina ed oltre ai canonici problemi che affliggono la città, — come ad esempio quello del degrado visibile in diverse aree del territorio — molto probabilmente, un’attenzione tutta particolare è stata rivolta verso il Giubileo del 2025. Il tema è stato affrontato anche pochi giorni fa dalla premier Giorgia Meloni che ha assicurato un iter veloce per il tavolo bilaterale, nonché per procedere nel garantire la migliore collaborazione possibile tra lo Stato e la Chiesa, in vista di un evento così importante e simbolico. Il giubileo rappresenta senza dubbio una vetrina non da poco per la città, dunque è bene prepararsi per tempo così da offrire ai numerosissimi pellegrini attesi un’esperienza impeccabile.

Il piano in vista del giubileo

In occasione del Giubileo, il fine è quello di agevolare il più possibile il rapporto tra la città e i numerosissimi pellegrini che arriveranno a Roma. Per l’occasione, si ipotizza un flusso annuale fino a 30 milioni e per questo, si è parlato di urgenti interventi di riqualificazione delle aree adiacenti il Vaticano, di quelle vicine alle basiliche e alla stazioni, nonché la valorizzazione dell’area dei Fori Imperiali. A ciò va poi aggiunto il potenziamento dei sistemi di sicurezza e dei servizi di assistenza sociale, la riqualificazione dei percorsi pedonali della città, la sistemazione della zona di Tor Vergata e l’attenzione anche verso la pulizia e il decoro cittadino.