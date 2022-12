Roma, in fiamme uno stabile abbandonato a Torrevecchia: ennesima discarica abusiva a fuoco

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nel quartiere di Torrevecchia, poiché è andato in fiamme da questo primo pomeriggio uno stabile abbandonato. Essendo diventato, probabilmente negli anni, un punto di degrado e una discarica abusiva a tutti gli effetti, l’edificio ho propagato nella zona molto fumo, aria irrespirabile e soprattutto una nube grigia che ha avvolto il cielo. Una situazione che i pompieri hanno già domato, continuando a spegnere piccoli focolai all’interno dei locali.

La discarica abusiva a Torrevecchia, quartiere di Roma

Dalle ore 14.55 di questo pomeriggio, la Sala operativa ha inviato tre squadre dei Vigili del Fuoco per l’incendio di materiale di risulta di varia natura nei pressi del residence “Bastogi”. Si è sviluppato molto fumo ed al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto presente anche il Capo turno provinciale, per poter coordinare al meglio le squadre dei pompieri intervenute sull’incendio e ottimizzare gli interventi su quella zona.

Nuovamente si torna a parlare di discariche abusive nel quadrante di Roma, questa volta toccando il quartiere di Torrevecchia. Il vecchio stabile abbandonato, come ben si evince dalle foto dei Vigili del Fuoco, era un punto accessibile a qualsiasi persona, malintenzionati e non. Come si può notare con le foto scattate, i rifiuti invadevano non solo i locali interni dello stabile, ma anche tutta la parte esterna ai locali dell’immensa struttura.

Qui infatti, non solo era depositata immondizia varia, ma anche oggetti che probabilmente vedevano un grande valore. In tal senso, è possibile individuare quello che rimane di valige, casse per lo stereo delle automobili, fili chilometrici dove forse veniva prelevato il rame. All’interno dei locali andati in fiamme, ben visibile la traccia di scarti edili abbandonato, accatastati in maniera così forte da formare delle piccole montagnette, ora di fuoco, all’interno degli spazi dello stabile abbandonato a Torrevecchia.