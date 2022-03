Roma, incendio nelle prime ore del mattino: brucia un appartamento sopra un negozio

Roma. Un incendio divampato all’improvviso durante le prime ore del mattino, quando ancora erano tutti in casa. Tanta la paura tra i residenti che sono stati svegliati dall’intenso odore di fumo che ha sovrastato le abitazioni tutte intorno. Le cause non sono ancora note, quel che è certo è che i residenti hanno temuto il peggio quando hanno visto le fiamme propagarsi a vista d’occhio.

Leggi anche: Enorme incendio nella notte nel campo rom: a fuoco tonnellate di rifiuti

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Roma

Poi, il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, con l’invio di tre mezzo per lo spegnimento dell’incendio sul posto. L’appartamento interessato si trova presso la Circonvallazione Orientale, 4731, al 2° piano e soprastante un’attività commerciale che tratta lampadari e generi di arredo. L’azione dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero e che l’incendio diventasse ingestibile. Non ci sono feriti segnalati al momento. Sul posto anche i sanitari del 118.