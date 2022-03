Enorme incendio nella notte nel campo rom: a fuoco tonnellate di rifiuti

E’ stato enorme l’incendio che è scoppiato questa notte a Tivoli e che ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco. A prendere fuoco è stata una quantità incredibile di rifiuti di vario genere siti all’interno di un campo nomadi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Incendio Tivoli: si sospetta il dolo

Erano ke 3,29 di questa notte quando a Tivoli, precisamente in via Parma, si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Nello specifico si parla della squadra 18/A supportata dall’autobotte AB10. Il motivo è un incendio di vasta portata, scoppiato nel campo rom sito in quella strada. A prendere fuoco è stata una quantità incredibile di rifiuti. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i soccorritori, a ora, provvedono all’estinzione delle fiamme e poi alla bonifica dell’aerea interessata tramite l’utilizzo di una pala meccanica messo a disposizione dal comune. Al momento sono in corso le indagini per scoprire le cause dell’incendio, ma si ipotizza possa essere doloso poiché di notte è difficile vi sia l’autocombustione.

Leggi anche: Roma, devastante incendio nella notte: a fuoco 500 scooter