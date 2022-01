Roma, incidente durissimo: furgone sbalzato in aria da bus Atac. Ci sono feriti

Roma. Un impatto violentissimo avvenuto questa mattina, all’alba, nella zona di Roma Nord. Nello scontro, un furgone è stato letteralmente sbalzato via per molti metri, questo perché l’altro mezzo coinvolto era davvero di grosse dimensioni: un autobus dell’Atac. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti gravemente a seguito del brutale scontro, ora sono in ospedale per le dovute cure mediche.

Scontro durissimo tra Atac e furgone: 2 feriti

L’impatto è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 5 di questa mattina, venerdì 21 gennaio 2022. La strada interessata è la via Cassia Nuova, precisamente, all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Fabbroni. Lo scontro si è consumato tra un bus della linea 301 e un furgone del tipo Renault Kangoo. Dunque, due mezzi non proprio leggeri e, a giudicare dalle condizioni di conducenti e delle rispettive carrozzerie, l’impatto deve essere stato davvero forte. Ambedue i conducenti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 intervenute rapidamente sul posto.

La dinamica dell’impatto a Roma

Secondo quanto ricostruito al momento, l’autobus procedeva su via Fabbroni in direzione viale Cortina d’Ampezzo mentre il furgone viaggiava sulla via Cassia Nuova, nella direzione di corso di Francia. Lo scontro sarebbe avvenuto proprio all’altezza dell’incrocio del semaforo che si trova in quella zona. Sulle cause che hanno determinato l’impatto, ancora nessuna certezza. Non si esclude che uno dei due mezzi possa aver attraversato l’incrocio con il semaforo rosso.