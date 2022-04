Roma, violento incidente nella notte tra due auto: un uomo rimasto incastrato nelle lamiere

Roma. Un incidente violento, un impatto che ha ridotto le due autovetture coinvolte ad un cumulo di lamiere. Lo scontro tra le due auto è avvenuto a Piazzale Clodio intorno alle ore 02:20 circa di questa notte.

Incidente stradale nella notte

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo l’allarme, hanno trovato dinanzi ai loro occhi una scena davvero agghiacciante. Si è temuto il peggio, data la condizione in cui erano ridotte le auto. Una volta sul posto, però, gli operatori hanno fatto di tutto per estrarre dalle lamiere chi era ancora rimasto senza via d’uscita.

Estratto un individuo dalle lamiere durante i soccorsi

Un individuo, in particolare, è stato estratto dalla carcassa dell’auto grazie al loro intervento e successivamente assicurato alle cure dei sanitari giunti sul posto subito dopo. Anche gli agenti della Polizia di Roma Capitale sono intervenuti sul posto per dare il loro contributo. Ora sono partite le indagini e la raccolta del materiale per poter valutare correttamente le cause che hanno portato le due vetture a scontrarsi.