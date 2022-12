Roma, la rete Vodafone non funziona a Capannelle: dall’azienda non rispondono sul problema

I misteri di Roma, passano anche dalla rete telefonica. Ormai da sei giorni, ma forse anche di più, gli utenti Vodafone di Capannelle non riesco a utilizzare i servizi offerti dalla rete, poiché nel quartiere è completamente assente. Un disagio grandissimo per i residenti, soprattutto perchè tale disservizio impedisce di utilizzare il telefono anche per semplici chiamate. Non solo però la rete telefonica: anche la rete Internet è assente, creando un grandissimo problema per i lavoratori in smart working della zona.

Il mistero della rete Vodafone che non prende nella zona di Roma

Il problema si sarebbe cominciato a sentire sei giorni fa, quando i residenti hanno cominciato ad avvertire i primi disagi. Chi non riusciva a chiamare nessuna utenza telefonica dal proprio telefono, chi addirittura non poteva connettersi al proprio modem di casa per navigare in Internet. Nonostante la faccenda sia stata in più occasioni segnalata a Vodafone, puntualmente la risposta dell’operatore era: “Nella zona non c’è nessun lavoro, ma verificheremo quanto prima la problematica”. La stessa risposta a tutti i cittadini che li contattavano, ma della soluzione neanche l’ombra.

Un residente testimonia questa situazione: “Lavoro in Smartworking da casa e sono 6 giorni che le chiamate sono impossibili con voce a tratti. Ho aperto due segnalazioni a Vodafone: una per il mio numero business ed una per il mio personale che purtroppo si appoggiano a questo operatore. Mi ripetono che non risultano lavori in zona e tantomeno altre segnalazioni di utenti in questo quartiere (abito a Via Del Calice). Non so più che fare”.

Una signora racconta: “Sono degli irresponsabili! Da venti giorni che combatto con la linea del cellulare. Non so quante volte li ho chiamati! Prima non ricevevo le chiamate , adesso ( anche mentre scrivo ) la linea ,va e viene. Mentre parlo mi cade la linea . Veramente assurdo”. Un’altra residente ci testimonia: “Anche io non riesco a comunicare con alcuno e tantomeno chiamare vodafone”. Un’altra persona: “Stesso problema parlo mi casca la linea da 4g mi manda in e!”.