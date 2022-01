Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne

E’ stato colto sul fatto mentre lanciava un sampietrino contro la vetrata di un negozio in pieno centro a Roma. A compiere la “bravata” non era un ragazzino, ma un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni, bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte nei pressi della Fontana di Trevi.

Lancia un sampietrino contro un negozio del centro e sfonda la vetrina

E’ successo questa notte. Il 47enne aveva appena lanciato con violenza il sampietrino addosso a una vetrina di un’attività commerciale di via del Lavatore, riuscendo a sfondare il vetro, ma è stato fermato immediatamente dagli agenti. L’uomo è quindi stato condotto negli uffici del I Gruppo Trevi a via della Greca. Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche in merito alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, il 47enne straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.