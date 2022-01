Roma, a spasso per la via dello shopping senza mascherina: 1.600 euro di multa

Stavano passeggiando per la via dello shopping senza indossare la mascherina, maxi multa a Roma. E’ questo uno dei tanti casi registrati in questi giorni su tutto il territorio della Capitale e provincia con decine di cittadini sanzionati per la mancata osservanza delle normative anti Covid. Mascherine, così come l’uso del green pass sui mezzi o nei locali, in tanti sono finiti nel mirino dei controlli.

Roma, shopping senza mascherina: multe da 1.600 euro

In particolare i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno sanzionato due persone in zona Trionfale, a due passi dal rione Prati, sorprese a passeggiare sulla pubblica via in area dedicata allo shopping (via Candia) senza indossare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Elevate sanzioni per 1.600 euro complessive.

I controlli

Nelle ultime ore le verifiche da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici, hanno portato a numerose sanzioni.