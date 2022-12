Roma, “Marito di Roberta, dove sei?”, perde la fede nuziale e due ragazze la ritrovano: l’appello per riconsegnarla allo sposo sconosciuto

Una feda in oro è stata persa a Roma. Probabilmente appartenuta a un uomo, o marito in questo caso, il 17 novembre l’emblematico oggetto sbrilluccicava su via Fratello Bonnet a Monteverde, a pochi passi dalla Chiesa di San Pancrazio e Villa Sciarra. A trovare l’oggetto in oro, sono state due ragazze, che lo hanno raccolto da terra. Con gesto di una sempre più rara correttezza e responsabilità, le giovani si sono animate per provare a rintracciare il legittimo proprietario del gioiello.

La fede ritrovata a Roma

Della storia di questa fede, si sa veramente poco. Prima del 17 novembre, doveva essere appartenuta a un uomo, marito di una donna che fa di nome Roberta. Ora sono ignote le cause che hanno portato l’anello in quello stato d’abbandono. L’uomo ha perso sbadatamente la fede mentre camminava per Monteverde? Ha deciso di disfarsene per un matrimonio finito? Sono tante le possibile domande sulla faccenda, ma ugualmente le ragazze non demordono a ritrovare il legittimo proprietario del gioiello.

Le donne, entrambe giovani di età, hanno provato diverse strategie per provare a ricercare il proprietario dell’oggetto. Hanno provato anche ad affiggere dei piccoli annunci sul territorio di Monteverde, senza però che sia mai arrivata nessuna risposta sull’identità del proprietario dell’anello. Addirittura, hanno deciso di coinvolgere “Chi l’ha Visto?”, spiegando la curiosa storia della fede e provando a rintracciare il proprietario tra il vasto pubblico della Rai.

Quello che è certo, sta nella reazione del plausibile proprietario dell’oggetto. In oltre due settimane e passa, dell’uomo non si è vista traccia. Nessuno, peraltro, ha neanche provato ad intestarsi l’oggetto con una richiesta alle giovani. Che la persona sia troppo anziana per vedere l’annuncio sulla televisione, Facebook o nel quartiere? Tutto può essere. Le giovani però sognano un finale romantico, con l’uomo che torna a prendere la fede in prossimità del Natale.