Roma-Milano, è caos alle stazioni: treni fermi da ore e centinaia di passeggeri costretti a tornare indietro

Roma. Una di quelle notizie che ti cambiano la giornata, e non di certo in meglio, stravolgendo tutti i piani e costringendoti a riprogrammare tutto. L’impotenza dell’essere umano svelatasi d’un colpo, a causa di un guasto alle ferrovie che ha comportato ritardi catastrofici con centinaia di persone che affollano le banchine. Dopo la notizia, i passeggeri dei treni coinvolti nel ritardo sono scesi e aspettano. Un’attesa infinita, tra frustrazioni e incontri mancati. Le valigie trascinate vanti e indietro, gli sguardi compulsivi al telefono. Ma nulla. I treni non ripartono.

Treni fermi per ore a causa di un guasto: la tratta verso nord

Il dramma dei trasporti di oggi riguarda i treni che da Roma vanno a Milano, passando per la città di Firenze, ma comunque diretti verso il nord. Il caos più totale. E le alternative, in tutto questo sembrano non esserci. O meglio, ci sono, ma è meglio forse rimanere sui propri passi, dato che sono almeno 4 le ulteriori ore di attesa sconcertanti che coloro che optano per un treno alternativo.

Leggi anche: Roma, disastro trasporto pubblico: linea A chiusa la sera fino al 2023

Disagi a partire dal pomeriggio di oggi

A quanto pare, i problemi sarebbero iniziati a partire dalle 16,30 di oggi, a causa di un guasto tra Capena e Gallese. Ferrovie dello Stato ha annunciato: “I treni a lunga percorrenza e regionali possono essere instradati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza fino a 220 minuti”. Durante quella tremenda notizia, un balsamo: ”contiamo di ristabilire il servizio e la piena funzionalità per le ore 23.00”.

Problemi anche sulla linea Orte-Fiumicino aeroporto

Per i treni Orte – Fiumicino aeroporto, invece, a quanto appreso, si potrebbero verificare “limitazioni di percorso e cancellazioni o maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti“. L’intervento dei tecnici è in corso, e non si quanto durerà effettivamente.