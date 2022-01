Roma, montagne di rifiuti anche al casello: ”Un biglietto da visita per turisti e investitori” (FOTO)

Roma. ”Lo stato in cui versa lo svincolo della A 24 all’entrata ed uscita del casello di Settecamini è esattamente il biglietto di presentazione della nostra città alle aziende del Tecnopolo Tiburtino. Aruba, Amazon, Telespazio e molte molte altre! Capisce che accoglienza?” Queste sono le parole del cittadino Francesco Longini che ha deciso di segnalarci quanto degrado si stia accumulando non solo in città, ma anche ai suoi confini, e che di certo non fa una bella impressione a chi decide di accostarsi al territorio. Francesco è stanco ormai di vedere il proprio luogo, quello di una vita, ridotto ad una discarica a ciel sereno.

Un biglietto da visita per gli investitori di Roma

Non ne può più, e certamente non è l’unico. Come ha sottolineato lui stesso, le foto si riferiscono proprio all’entrata e all’uscita dalla città. Dunque sin da subito quelli che arrivano si rendono conto di cosa li attenderà una volta all’interno, nella ”metropoli” dell’ultimo millennio. Non solo i turisti e i viaggiatori, ma anche i potenziali investitori, Francesco Longini continua: ”E pensi anche a chi deve venire ad investire con quale spirito ci prova!”. La situazione non è cambiata di una virgola, cambiano le giunte, cambiano i personaggi, ma le condizioni sono davvero inamovibili e il problema sembra essere davvero insormontabile. Intanto, a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini.

