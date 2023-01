Roma, morto il figlio di Massimo Sparti: si è suicidato lanciandosi dalla finestra

Si è tolto la vita il figlio di Massimo Sparti, Stefano. L’uomo, che al momento della morte aveva 53 anni, era figlio di Massimo, storico membro della Banda della Magliana. Stefano era passato alle cronache per aver provato a testimoniare sulle vicende della strage di Bologna, divenendo tra i principali accusatori di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Negli ultimi mesi di vita, più di una persona lo definiva in cattive condizioni economiche e solo.

La morte di Stefano Sparti a Roma

Probabilmente schiacciato da un cognome pesante a Roma e soprattutto le azioni del padre, Stefano potrebbe aver trovato in queste situazioni la voglia di farla finita. Ha deciso di togliersi la vita nel quartiere di Tor Bella Monaca, lanciandosi dalla finestra del proprio appartamento a largo Ferruccio Mengaroni. Un volo che non ha dato scampo all’uomo, che è volato per 14 piani prima di schiantarsi in maniera violentissima al suolo.

Nonostante le testimonianze dirette parlino di un uomo, che almeno nelle ultime settimane, viveva in condizioni precarie sul piano economico e sociale, la Procura di Roma vuole vederci chiaro. Anzitutto per la storia di Stefano, viste le sue pesanti rivelazioni sulla strage di Bologna. Note, che viste da un buon occhio investigativo, potrebbero aprire a una particolare connessione: l’istigazione al suicidio per l’uomo 53enne.

Cosa nasconde la morte di Stefano Sparti?

Il pm di Roma Francesco Cascini ha disposto l’autopsia sulla salma, ma non esclude a priori la pista del suicidio. Per formulare ipotesi, gli elementi sono ancora pochi. Come in altri suicidi misteriosi avvenuti a Roma, la vittima teneva nella tasca dei pantaloni il mazzo di chiavi per entrare in casa. Una modalità un po’ sospetta per morire, ma che comunque andrà analizzata approfonditamente dalle Forze dell’Ordine e gli investigatori. A oggi e con questi pochi elementi, almeno per gli inquirenti nessuna pista è esclusa.