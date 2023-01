Roma, oggi pomeriggio la messa per Gianluca Vialli ai Parioli: cambia la viabilità nella zona

Nella zona dei Parioli, è stata organizzata una messa in memoria di Gianluca Vialli, storico calciatore italiano che si è dovuto arrendere, dopo cinque anni di battaglia, a un tumore al pancreas. La celebrazione si terrà presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù a Roma, a pochi passi da Villa Borghese e la sede della FIGC, che ha organizzato l’evento in memoria di uno dei più rappresentativi calciatori del Campionato Italiano.

Il cambio di viabilità ai Parioli di Roma per le celebrazioni di Gianluca Vialli

Come menzionato da una nota di Luceverde Roma, si prevede un drastico cambio di viabilità all’interno del quartiere Parioli per via della celebrazione. La celebrazione, prevista per le ore 17.30, comporterà diversi divieti di sosta nella zona, con chiusure su Via Spontini e Via Paesiello. La motivazione di un cambio di viabilità così drastico, è dovuto principalmente a due fattori. Anzitutto, la presenza di istituzioni per seguire la celebrazione.

La messa, organizzata dalla FIGC, vedrà la presenza del Presidente Giovanni Malagò per il Coni e Gabriele Gravina, quest’ultimo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A loro, si dovrebbero unire anche personalità istituzionali italiane e membri dell’attuale Governo guidato da Giorgia Meloni. A queste persone, prevista anche una cospicua presenza di tifosi legati alla figura di Gianluca Vialli.

Come successo già con i funerali di Siniša Mihajlović, sicuramente tanti appassionati del mondo calcistico non faranno mancare la propria presenza per portare l’ultimo saluto al famoso calciatore italiano, che in carriera ha vestito la maglia di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Un personaggio amatissimo dagli Italia è stato Gianluca Vialli, sia per le prodezze all’interno del rettangolo di gioco, sia per gli ultimi Europei vinti dalla nostra Nazionale italiana a Londra. Un uomo, che oltretutto, ha raccolto ulteriori simpatie anche per le iniziative sociali volte alla sensibilizzazione sulla malattia del tumore, in primis quello al pancreas.