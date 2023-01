Roma, ok del Campidoglio per sperimentare i bus a idrogeno

Roma vuole guardare al futuro, soprattutto davanti alla più vicina apertura del Giubileo. Arriva quindi a sorpresa l’ok del Campidoglio alla sperimentazione di bus a idrogeno per la Città Eterna, che circoleranno sotto la gestione di ATAC. Una sperimentazione che partirà con 30 mezzi, tutti posizionati all’interno della rimessa di Acilia nel X Municipio.

I bus a idrogeno per Roma: ok del Campidoglio alla sperimentazione

L’ok alla particolare sperimentazione futuristica è arrivata da una Memoria della Giunta Gualtieri, che ha incaricato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di dare vita a questo intrigante progetto su tutto il territorio capitolino. Una missione dove non basteranno solo i fondi di Roma Capitale, ma l’attuale Amministrazione, compreso il Dipartimento Mobilità e Trasporti, dovrà essere capace di trovare bandi europei, nazionali o regionali per poter portare dentro finanziamenti per tale obiettivo. Una linea politica, che al momento, non esclude anche partnership con altri soggetti pubblici o privati.

In una propria nota personale, così spiega Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale: “La Memoria approvata in Giunta, si inserisce nella strategia complessiva dell’amministrazione di rinnovare completamente la flotta bus nel segno della sostenibilità. Una delle opzioni che stiamo valutando, confidando di poter ottenere finanziamenti europei idonei sia all’installazione che alla gestione di bus a idrogeno, è quella di partire con la sperimentazione, insieme ad Atac, dalla rimessa di Acilia nel Municipio X acquistando 30 vetture e di realizzare, all’interno del medesimo deposito, gli elettrolizzatori per la produzione in autonomia dell’idrogeno verde. Parallelamente stiamo valutando l’ipotesi di sfruttare l’idrogeno verde prodotto dai rifiuti in un processo virtuoso di economia circolare”.

Il sindaco Roberto Gualtieri sfida il futuro, oltretutto in un obiettivo molto complesso da raggiungere per lo stato precario dei mezzi pubblici su Roma. Per quanto affascinante l’idea del bus a idrogeno capitolino, dobbiamo fare i conti con la crisi dei trasporti pubblici su Roma: il 2022 è stato l’anno peggiore per i mezzi capitolini, tra guasti, disagi e corse saltate.