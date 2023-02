Roma, oltre 200 a ballare nel locale ma…senza autorizzazioni: denunciato il titolare

Roma. Oltre 200 le persone allontanate dalla Polizia Locale in quanto soprese a ballare nella veranda di un ristorante priva non solo delle necessarie autorizzazioni per effettuare questa tipologia di spettacoli ma anche non idonea dal punto di vista delle sicurezza degli avventori stessi. A seguito dei fatti il titolare dell’esercizio è stato denunciato e sanzionato. le persone allontanate dallain quanto soprese a ballare nellapriva non solo delle necessariema anche non idonea dal punto di vista delle sicurezza degli avventori stessi. A seguito dei fatti il titolare dell’esercizio è stato denunciato e sanzionato.

La festa interrotta dalla polizia locale

I fatti sono accaduti la scorsa notte e le operazioni di controllo da parte della Polizia Locale si inseriscono in una più ampia attività di monitoraggio dei pubblici esercizi. In particolare, durante i controlli, gli agenti della Polizia di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia hanno trovato oltre 200 ragazzi a ballare all’interno di una veranda di un ristorante in zona Ponte Milvio. Gli accertamenti degli agenti hanno permesso di riscontrare che il luogo era privo non solo dei titoli necessari per effettuare spettacoli danzanti e d’intrattenimento, ma risultava idoneo anche dal punto di vista dei requisiti necessari per la sicurezza degli avventori.

La denuncia e le sanzioni

Alla luce di ciò, gli operanti hanno denunciato il titolare dell’esercizio, privo di agibilità, e lo hanno sanzionato per mancanza dei permessi amministrativi necessari .Tutti i clienti sono stati, poi, fatti allontanare e la musica è stata interrotta.