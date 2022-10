Roma, festa illegale al Parco degli Acquedotti: identificate 50 persone

Una festa non autorizzata a suon di musica e alcol. Questo quanto andava in scena nella notte a Parco degli Acquedotti, periferia sud della Capitale. Qui, come accaduto anche altre volte, numerosi ragazzi si sono dati appuntamento per trascorrere una serata “diversa.

La festa non autorizzata e l’arrivo della Polizia

Tutto stava procedendo secondo i piani quando quest’ultimi sono stati stravolti dall’arrivo della Polizia e dei Carabinieri che, alle prime luci del giorno, hanno provveduto a interrompere le festa. L’arrivo delle forze dell’ordine ha destato non poco scompiglio tra i ragazzi, molti dei quali si sono dati alla fuga. Tuttavia, le autorità ne sono riusciti a fermare circa una cinquantina che adesso rischiano di essere denunciati.

Lo sgombero (pacifico dell’area)

Le operazioni di sgombero e di abbandono dell’area, secondo quanto reso noto, si sono svolte in maniera piuttosto pacifica, senza alcuna tensione fra partecipanti e forze dell’ordine. Quella che era partita come una serata all’insegna della trasgressione e dell’eccesso, si è dunque conclusa in modo decisamente tranquillo e pacifico.