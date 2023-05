Roma “osservata speciale”, controlli a tappeto della polizia: boom di arresti per spaccio

Roma. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse le persone che sono state arrestate nel corso di mirate e specifiche verifiche degli agenti. Di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate.

Trasformano il parcheggio multipiano in una piazza di spaccio a Roma, sequestrati 40 kg di droga e in arresto un minorenne

I controlli della polizia e la droga nascosta nel bagno

Gli agenti del IX Distretto Esposizione, durante un servizio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Domenico Giuliotti un andirivieni di persone che bussavano alla porta d’ingresso di un locale commerciale. Una volta entrati i poliziotti hanno rinvenuto, sul tavolo della cucina, materiale per lo spaccio di sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e sostanza da taglio. All’interno dell’abitazione vi era un 33enne romano il quale ha riferito agli agenti di aver occultato le singole dosi di sostanza stupefacente all’interno del bagno posto al piano superiore del locale, dove sono stati rinvenuti 9 involucri contenenti 3 grammi di cocaina. L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di 430,00 euro in contanti, probabile frutto dell’attività illecita. A seguito di convalida per l’uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’auto sospetta e lo scambio di stupefacenti

Ma non finisce qui. Nel corso di un’altra operazione, i poliziotti del III Distretto Fidene – Serpentara, durante dei servizi mirati alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Montesacro, hanno notato un’autovettura dalla quale, poco dopo, scendeva un trans. Lo stesso è stato visto riporre qualcosa all’interno della tasca dei pantaloni per poi allontanarsi a piedi nei cortili dei condomini popolari della zona, mentre l’autovettura riprendeva la marcia.

Gli agenti, insospettiti da tale situazione, hanno deciso di procedere al controllo degli occupanti dell’autovettura, un 20enne e un 24enne entrambi italiani, successivamente fermati in via Monte Massico. La perquisizione personale del 20enne ha permesso di rinvenire 20 involucri, per un peso complessivo di 18,26 grammi di cocaina e all’ interno del suo portafogli, la somma in denaro di euro 965,00, suddivisa in banconote di vario taglio. Anche la perquisizione personale del 24enne ha permesso di trovare 20 involucri di droga per un peso complessivo di 19 grammi di cocaina. I due sono stati arrestati e l’arresto è stato convalidato.

L’attività di spaccio casalinga

Ancora, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio di stupefacenti, la Squadra Giudiziaria del commissariato Tor Carbone ha arrestato in flagranza 3 persone, 2 italiani e una originaria delle Filippine. In particolare i poliziotti, dopo aver appreso di un’attività di spaccio presso l’abitazione di uno di essi (peraltro sottoposto agli arresti domiciliari) e dove erano presenti anche gli altri 2 soggetti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo e sequestrando 7 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “shaboo”, un bilancino di precisione, 2 “trita erba”, contanti per la somma di 175 euro e 2 telefoni usati per l’attività di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati e nei confronti del 30enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.