Roma, vede gli agenti e scappa: al via l’inseguimento, ‘beccato’ con la droga 23enne

Roma. Pensava di farla franca invece ha dovuto ricredersi. Tutto è cominciato durante alcuni controlli di routine effettuati dalla polizia. In questo frangente, un 23enne della Guinea ha dapprima cercato di allontanarsi per evitare ogni verifica rendendosi poco dopo protagonista di una repentina fuga. Notato il tutto, è scattato l’inseguimento della polizia che l’ha poi preso ed arrestato. Rifugiatosi in un supermercato, il 23enne aveva con sé diverse dosi di droga.

I controlli della polizia e la fuga

I fatti sono avvenuti nel corso del regolare servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati effettuato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore. Quest’ultimi, nel transitare in via dell’Acqua Bullicante hanno notato un 23enne della Guinea che, alla loro vista ha cercato di allontanarsi al fine di eludere il controllo, per poi darsi ad una precipitosa fuga in direzione di Via Roberto Malatesta.

L’inseguimento e l’arresto

Inseguito dagli agenti, il 23enne si è rifugiato all’interno di un supermercato e una volta fermato è stato trovato in possesso di 1,30 grammi di marijuana, 7,30 grammi di hashish e 283,00 euro. A seguito di convalida dell’arresto per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.