Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro Palazzo Cimarra: illeso il poliziotto di guardia

Poteva finire in tragedia quello che è avvenuto questa mattina a Palazzo Cimarra, situato nel quartiere Monti di Roma. Lo storico palazzo, sede di un Dipartimento del Ministero dell’Interno, avrebbe visto schiantarsi contro un’automobile a tutta velocità, probabilmente per un guasto tecnico o la distazione al volante di chi guidava l’autovettura. Illeso il poliziotto di guardia al Ministero, una donna sfiorata dalla macchina mentre passeggiava sul marciapiedi e i due occupanti della macchina , ovvero una mamma col proprio bambino.

Secondo un video di sorveglianza del Dipartimento di Ministero dell’Interno a via Panisperna 200, di prima mattina un’auto sarebbe arrivata a tutta velocità dal senso unico che collega col centro del Rione Monti, non fermandosi nemmeno allo stop per imboccare via Milano ed evitare il flusso delle auto in senso contrario provenienti dalla stessa via Panisperna (da piazza Esquilino) e via Cesare Balbo. Una carambola che poteva avere conseguenze tragiche, considerato come la macchina è riuscita addirittura a salire gli scalini di Palazzo Cimarra per la velocità con cui si muoveva.

La dinamica dell’incidente a Roma

La vicenda è avvenuta alle ore 8.00 di questa mattina, quando una donna al volante della propria auto, probabilmente una Toyota, si è andata a schiantare contro l’ingresso del Palazzo Cimarra, ovvero un Dipartimento del Ministero dell’Interno situato nel cuore del Rione Monti. La donna si avvicina a tutta velocità agli scalini del noto Palazzo romano, in una dinamica favorita anche dal fatto di come non tutte le auto fossero posteggiate sulle strisce gialle davanti alla sede ministeriale.

Infatti, su 5 strisce gialle disponibili a retromarcia, due erano libere al momento dell’incidente. Sarà proprio da quei due posteggi liberi, situati alla destra dell’ingresso del Palazzo Cimarra, che la donna troverà lo spazio per salire sul marciapiede e gli scalini, schiantandosi successivamente contro il muro. In tale dinamica, non solo sfiora una ragazza al telefono sul marciapiede, ma rischia d’investire anche un poliziotto di guardia al locale ministeriale. Fortunatamente, l’agente vede la macchina fiondarsi verso lo stabile e ha il tempo di evitarla per salvarsi la vita.

A bordo dell’automobile una donna e un bambino, entrambi incolumi. La macchina, al contrario, dopo l’impatto distrugge tutta la parte anteriore, con tanto di paraurti anteriore che letteralmente schizza via a contatto con gli scalini. Da accertare le dinamiche dell’incidente: improbabile la provenienza da via Milano, in quanto la strada è un senso unico in direzione via Nazionale. Più probabile invece una distrazione all’interno delle stradine del Rione Monti, con la donna che non ha rispettato lo stop di via Panisperna per la fretta o addirittura un guasto meccanico della stessa autovettura.