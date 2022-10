Roma, ‘nonnino’ perde il portafogli con oltre 200€: ragazzo lo trova e lo consegna alla Polizia

Roma. Un prezioso gesto di gentilezza e senso civico quello effettuato da un ragazzo di origini pakistane. Aveva trovato un portafogli in strada e così, dopo la scuola, si è presentato agli uffici di polizia per riconsegnarlo. Al suo interno, oltre i documenti, erano presenti oltre 200 euro in contanti, tutti ben riposti.

Trova un portafogli in strada e lo consegna alla polizia

Si è presentato autonomamente, dopo la scuola, presso gli uffici del III Distretto “Fidene Serpentara” con un portafogli ritrovato in strada. Oltre ai documenti, erano ancora presenti oltre 230 euro in contanti ben riposti. Il ragazzo, un minorenne di origini pakistane, ha dichiarato di non aver mai avuto dubbi sul da farsi perché la sua famiglia lo ha educato secondo i principi dell’onestà, della serietà e della bontà d’animo. I documenti all’interno hanno poi permesso di rintracciare il proprietario, un signore del 1943, che aveva presentato regolare denuncia di smarrimento presso un altro ufficio di Polizia.