Roma, pusher offre droga a carabiniere in borghese a Colle Oppio: arrestato

Ancora degrado a Roma, questa volta all’interno dello storico parco archeologico del Colle Oppio. Infatti, un pusher in cerca di clientela, avrebbe offerto della droga a un uomo presente all’interno dell’area verde. Il soggetto però era un Carabiniere in borghese, che vedendo il gesto dello spacciatore, lo ha subito fermato e allertato i propri colleghi. Nel giro di pochi, minuti, una squadra dei Carabinieri è andata ad arrestarlo.

L’originale arresto di Colle Oppio a Roma

In via Labicana angolo via Tommaso Grossi, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un cittadino del Gambia di 39 anni con precedenti. In particolare l’indagato, nei pressi del parco di Colle Oppio, si è avvicinato ad un militare libero dal servizio offrendogli una dose di stupefacente. Il militare ha subito allertato i colleghi del reparto di appartenenza e, una volta giunti, hanno bloccato il 39enne. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di hashish.

Come tristemente stiamo raccontando sempre più spesso, il Centro Storico capitolino è colto da fenomeni di grave degrado. Questo episodio, seppur forse più simpatico di altri crimini, è solo l’ultima notizia in merito di questo stato della città. Infatti, parliamo di una zona centrale della Capitale che ormai vede fenomeni medio-piccola criminalità nelle proprie, in una quadrante che si estende tra la stazione Termini e le porte del Colosseo.

Territori dove non solo dilaga lo spaccio, come si nota a Colle Oppio, ma vede anche un crescente fiorire di situazioni legate all’emergenza abitativa e alla violenza. Lotte intestine tra clochard, tra il quadrante di Castro Pretorio e la nota piazza della Repubblica, in uno scenario di ricchezza e lusso di certi locali che contrasta, in maniera estrema, con le tracce di degrado in questi quadranti del I Municipio capitolino. Ma non solo. Oggi è pericolo passeggiare ovunque, anche nella ridente e commerciale via Nazionale.