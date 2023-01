Roma, revocato lo sciopero ATAC del 16 gennaio: l’azienda trova l’accordo coi sindacati

Sorpresa all’interno dell’ATAC, dove lo sciopero indetto il 16 gennaio e che avrebbe paralizzato la città di Roma, è stato revocato dopo un insperato accordo con i sindacati attivi nell’azienda. La quadra è stata trovata con le sigle sindacali di Faisa Cisal e Fast Confsal, che hanno permesso di non bloccare il trasporto pubblico il prossimo lunedì, oltretutto in una giornata dove la maggior parte dei cittadini si riversa su autobus, tram e metro per tornare al lavoro.

Revocato lo sciopero ATAC del 16 gennaio sul territorio di Roma

Prima di trovare la quadra tra sindacati e la municipalizzata romana al trasporto pubblico, era previsto un pesante sciopero dei mezzi pubblici delle ore 8.30 alle 12,30. Lo stato di agitazione era stato indetto dalle sigle sindacali di Faisa Cisal e Fast Confsal, per denunciare le problematiche legate ai settori del metroferro e quelle inerenti ai mezzi di superfice. I dipendenti in agitazione, inoltre, avrebbe manifestato anche per sottolineare il carente stato di manutenzione all’interno dei mezzi di ATAC.

Una situazione che aveva oggettivamente lasciato nel panico gli abituali pendolari dei mezzi pubblici romani, che rischiavano per lunedì di vedere un trasporto pubblico a singhiozzo, o proprio inesistente, durante l’arco di tutta la mattinata. Una situazione che prima dell’accordo sindacale raggiunto, avrebbe toccato tutti quei mezzi presenti nella rete di ATAC e Roma TPL. L’unica buona notizia di quel potenziale sciopero, se così poteva essere definita, era che tale agitazione non riguardava gli operatori esterni ad ATAC, che per l’azienda romana eseguivano collegamenti in stato di subaffitto.

Come se non bastasse, lo sciopero sindacale avrebbe precluso anche l’accessibilità all’interno delle stazioni ferroviarie, in un disagio soprattutto per persone con disabilità, problemi di deambulazione o anziani. In questo caso, infatti, le sigle sindacali non garantivano il funzionamento di scale mobili, ascensori e montacarichi all’interno dei locali ferroviari.