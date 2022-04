Roma, rubato un camper con all’interno due gatti e un cane: la ricerca disperata dei padroni

Vacanza da incubo per una coppia di lituani, arrivati a Roma convinti di poter passare dei giorni spensierati. I due, invece, sono precipitati immediatamente in un abisso. La coppia, arrivata ieri nella Capitale in camper, aveva parcheggiato il mezzo in zona Torre Maura, in via Piovanelli.

Ieri mattina i due ragazzi sono usciti dalla stanza per andare a fare un piccolo giro in città. All’ora di pranzo, verso le 13, si sono accorti che il camper era stato rubato. Del veicolo non c’era più traccia. Lo choc per i due stranieri è stato fortissimo, perché dentro il camper, oltre ai loro effetti personali c’erano i loro “piccoli”, due gatti e un cane. I malviventi, infatti, non solo avevano rubato quella che era la loro casa per quei giorni, ma anche i loro animali. “Siamo sotto shock, i nostri animali sono la nostra famiglia”, hanno dichiarato i due ragazzi sconvolti.

Una vacanza da incubo

La coppia straniera si trovava a Roma per passare una felice vacanza e godersi la città. Quelli che sarebbero dovuti essere giorni all’insegna della scoperta e dell’amore si sono rapidamente trasformati in un incubo.

I compagni di viaggio della coppia sono da sempre il loro cane Nora e i loro mici, Piccolo e Kitas, che li accompagnano serenamente nelle loro avventure. Quando alle 13:00 dell’8 Aprile si sono accorti che il loro camper era sparito e insieme i loro animali hanno subito denunciato il furto ma la situazione non si è risolta presto.

Stamattina il cagnolino è stato ritrovato, ma i due gatti ancora no. Immediatamente il web si è mobilitato per aiutare la coppia di ragazzi. E’ stato aperto un conto PayPal da parte dell’Enpa per raccogliere fondi da donare ai due ragazzi, che al momento si trovano in un B&B, dove però non accettano animali. Ma la cosa più importante è ritrovare i due gattini. Le foto sono state diffuse ovunque. “Condividete, per favore”, insistono i volontari. Qualsiasi segnalazione, infatti, è utile per il ritrovamento dei due animali.

Per il ritrovamento del camper è stata inoltrata regolare denuncia alle forze dell’ordine.

La perdita dei loro piccoli

Il cane, Nora, meticcia e senza microchip è stata ritrovata questa notte e portata immediatamente al canile della Muratella. Ancora niente notizie però dei due mici e del camper.

“Siamo devastati, sono la nostra famiglia e abbiamo paura di non ritrovarli” , racconta Ewa completamente terrorizzata.

L’aiuto dell’Enpa

L’Ente nazionale protezione animali (ENPA) ha soccorso la coppia lanciando vari appelli ai cittadini con la speranza di poter trovare il camper con all’interno i due mici.

Maurilia Amoroso dell’Enpa di Roma racconta: “Siamo stati in contatto con la coppia tutta la notte. Cerchiamo di aiutarli a ritrovare i loro gatti e a superare questi momenti difficili in cui si trovano senza niente in una città grande come Roma. Li abbiamo aiutati anche a sporgere denuncia perché parlano solo inglese e sono comprensibilmente molto frastornati”.

L’Enpa spera che i due possano ricevere aiuto anche dall’Ambasciata Lituana. Perdendo il camper hanno perso tutti i loro documenti, soldi, vestiti, e hanno non poche difficoltà.

I dettagli e come poterli aiutare

Nel post su Facebook pubblicato dall’Enpa possono essere visualizzati i dettagli del veicolo e le procedure che si possono fare per dare una mano alla povera coppia.