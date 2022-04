Roma. Fast & Furious a San Lorenzo: con l’auto sportiva contromano, poi la fuga e l’inseguimento nella notte

Pensava che il buio della notte potesse far passare senza conseguenze le infrazioni che stava commettendo al codice della strada. E, impunemente, ha iniziato a sfrecciare a bordo della sua potente auto sportiva via dei Volsci contromano. Ma l’uomo, un 50enne, non ha fatto caso che proprio su quella strada si trova una Stazione dei Carabinieri che, alla vista del bolide, hanno preso una gazzella e sono partiti all’inseguimento.

La fuga contromano nelle strade della movida

E’ successo questa notte a Roma, in zona San Lorenzo. I militari gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo non non si è fermato. Anzi, ha provato ad accelerare, cercando di allontanarsi. Ma la ressa di persone presenti nelle strade della movida di San Lorenzo, poco dopo lo ha costretto a rallentare. E’ stato in quel punto che l’uomo è stato raggiunto dai Carabinieri. I militari lo hanno bloccato e sottoposto a un controllo.

Le generalità false e la droga in auto

Alla guida c’era appunto il 50enne, che inizialmente ha anche fornito false dichiarazioni in merito alle proprie generalità. I carabinieri hanno quindi perquisito sia l’uomo che l’auto, trovando 3 dosi di cocaina, 18 dosi di eroina, 4 contenitori di metadone, la somma contante di circa 600 euro e un piccolo coltello da cucina.

L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. Dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, false dichiarazioni e porto di oggetti atti ad offendere.