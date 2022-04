San Lorenzo, controlli a tappeto nella zona della movida: chiusi due locali

Continuano i controlli a tappeto nella zona della movida nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Grazie ai reclami dei residenti, che non riescono più a dormire la notte a causa di giovani che urlano e ballano fino all’alba nelle strade, gli agenti hanno intensificato i controlli e nelle ultime ore sono stati chiusi due locali. La Questura di Roma durante i controlli ha prestato particolare attenzione agli esercizi commerciali in cui si somministrano e vendono alcolici.

In particolare, gli agenti del commissariato San Lorenzo ha effettuato le verifiche con l’ausilio della stazione Mobile Camper, del Reparto Mobile di Firenze, del Reparto Mobile di Napoli e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Controlli a tappetto: sanzioni e chiusure

La Questura di Roma ha effettuato numerosi controlli, verificando 178 persone, 3 veicoli e 13 locali di cui 3 sanzionati amministrativamente, per il mancato cambio società e mancata esposizione del listino prezzi, della composizione dei prodotti e degli orari.

Inoltre, gli agenti hanno notificato il titolare di una pizzeria la chiusura per 5 giorni dell’esercizio. Quest’ultimo era noto agli agenti che, in più circostanze, hanno riscontrato violazioni delle misure anti-Covid-19 e circa l’asporto di bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Le violazioni hanno condotto a una multa di 2250 euro.

Anche un secondo locale dovrà restare chiuso per ben 7 giorni. Il titolare del locale in questione aveva già ricevuto un provvedimento di chiusura del Questore il 18 febbraio per il quale aveva presentato ricorso. Ma, ha ricevuto l’ordinanza di rigetto da parte del T.A.R.. Infine, gli agenti hanno emanato 10 sanzioni amministrative comminate per il consumo di alcolici oltre la fascia oraria consentita. La presenza della Polizia ha contrastato efficacemente la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le ore 23, portando ad una chiusura anticipata dei locali con contestuale deflusso.

