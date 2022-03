Roma, controlli a raffica a San Lorenzo: chiusi 3 locali

Il contrasto alla malamovida nella zona di San Lorenzo prosegue senza sosta. Ieri, in un servizio combinato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato dei controlli straordinari che ha portato alla chiusura di 3 locali, che si vanno ad aggiungere ai numerosi altri chiusi nei giorni scorsi.

San Lorenzo quartiere ‘osservato speciale’

Nell’ultimo periodo a San Lorenzo le Forze dell’Ordine hanno identificato 4323 persone, di cui 15 sono state arrestate, 19 denunciate e 18 segnalate amministrativamente (queste ultime in materia di sostanze stupefacenti). Per 4 persone è scattata la proposta di avviso orale e per 2 quella del D.A.C.U.R. (divieto d’accesso alle aree urbane). Gli agenti hanno controllato 236 veicoli, emettendo 137 contravvenzioni al Codice della Strada. Sono inoltre stati controllati 272 esercizi pubblici. Tra questi ne sono stati chiusi 24, mentre in 60 sono state elevate sanzioni amministrative.

Leggi anche: Roma, raffica di controlli a San Lorenzo: chiusi 4 locali (FOTO)

L’operazione di ieri: chiusi 3 locali

Ieri sera gli agenti del commissariato San Lorenzo, delle Volanti dell’U.P.G.S.P, insieme agli uomini dell’Arma dei Carabinieri e a una stazione mobile camper, hanno effettuato i controlli per assicurare il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e contrastare il fenomeno cosiddetto della “mala movida”. Sono state controllate 249 persone, 65 green pass, 6 veicoli e 12 locali.

I locali chiusi

Tra quelli controllati, due sono stati sanzionati amministrativamente. Per loro è stata prevista la chiusura per 3 giorni per violazioni alla normativa anti Covid. Un terzo locale, invece, è stato chiuso per 5 giorni in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Questa chiusura è scattata in quanto nella prima settimana di marzo, in due diversi episodi, alla titolare era stato contestato il mancato rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del Covid 19. In entrambe le occasioni erano state elevate sanzioni amministrative di 400,00 euro, oltre a una sanzione per l’occupazione abusiva, che prevede il pagamento di 500,00 euro. Inoltre, in una terza occasione, la Polizia di Stato era intervenuta per una rissa. A chiudere il quadro, il locale era recidivo. Infatti aveva già evidenziato caratteristiche di pericolosità tali da far emettere al Questore, il 7 ottobre 2021, un altro provvedimento di chiusura.

Gli altri controlli

Gli altri controlli hanno portato alla denuncia di una persona per violazione del DASPO urbano. Inoltre un’altra persona è stata multata per aver venduto alcol dopo le 23. Sono stati poi controllati i minimarket, per assicurare che la chiusura venisse effettuate alle 22:00. Stessa cosa per il contrasto alla vendita da asporto di bevande alcoliche. Alle 2.30 personale dell’Ama ha pulito le strada con i mezzi dotati di getto d’acqua a pressione.

Leggi anche: San Lorenzo: titolari dei locali al lavoro senza mascherina, 800 euro di multa e scatta anche la chiusura