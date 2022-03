San Lorenzo: titolari dei locali al lavoro senza mascherina, 800 euro di multa e scatta anche la chiusura

Controlli nelle scorse ore nella zona della movida a Roma per verificare il rispetto delle normative anti Covid e contrastare al contempo fenomeni di degrado e illegalità. Tantissime le attività commerciali attenzionate così come i ragazzi. Circa 1.400 le persone identificate, tra le quali almeno 500 minorenni.

Titolari senza mascherine in due locali a San Lorenzo

In particolare nella zona di San Lorenzo, i Carabinieri hanno sanzionato i titolari di due locali, sorpresi a svolgere attività lavorativa senza la prevista mascherina. Nei loro confronti sono state elevate multe per complessivi 800 euro. Disposta anche la chiusura degli esercizi pubblici, rispettivamente per tre e un giorno. La scorsa settimana, lo ricordiamo, sempre nel quartiere erano stati chiusi altri quattro locali.

Movida a Roma, i controlli dei Carabinieri nelle altre zone

I Carabinieri hanno poi eseguito attività di controllo contro la mala movida anche a Trastevere, Monti, Campo de’ Fiori, Ponte Milvio e Pigneto. A Trastevere, i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato 9 persone sorprese a consumare alcol da asporto, in violazione del regolamento di Polizia Locale di Roma Capitale.

Analogo servizio di controllo è stato eseguito a Campo de Fiori e nel quartiere Monti dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, nel corso del quale sono state controllate 120 persone e 10 esercizi commerciali, senza riscontrare irregolarità. Anche nell’area di Ponte Milvio, infine, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno controllato 15 attività commerciali e identificato centinaia di giovani.