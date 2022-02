Malamovida a Roma: chiusi 4 locali a San Lorenzo

Fine settimana di controlli a Roma, dove la polizia, a seguito dei tavoli tecnici predisposti dalla Prefettura, ha organizzato dei servizi mirati nei ristoranti negli esercizi commerciali soprattutto nei luoghi della cosiddetta Movida romana. Tra queste, l’intervento degli agenti si è concentrato nella zona di San Lorenzo, dove gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, unitamente a squadre del Reparto Mobile, personale della Sezione Operativa della Questura, quello della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unità camper, personale dell’Arma dei Carabinieri e le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, hanno identificato 514 persone e controllato 55 locali.

Leggi anche: Roma, scoperti due B&B completamente abusivi: maxi multa e chiusura

Chiuso un locale: era diventato “ritrovo pericoloso”

Per un locale della zona è scattata la chiusura ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.PS.: in passato era già stato oggetto di segnalazioni e sospensioni e costituendo un pericolo per l’ordine pubblico, il Questore ha dato ordine di chiudere l’esercizio. Sempre a San Lorenzo, altre 3 attività sono state sospese per 3 giorni.

Durante i controlli della polizia sono state sanzionate amministrativamente quattro persone: avevano consumato alcool fuori dall’orario consentito. Altre tre persone sono state invece denunciate: una per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e due per disturbo alla quiete pubblica. Per una di loro, trovata in possesso di sostanza stupefacente, è anche stata elevata anche una contestazione amministrativa. Sono state ben le 88 violazioni al Codice della Strada rilevate dagli agenti in servizio.

Leggi anche: Movida a Roma, musica a tutto volume, balli, assembramenti e niente mascherine: raffica di multe

I controlli in zona Portuense, Trullo e Casetta Mattei

I controlli sono avvenuti contestualmente anche nelle zone del Trullo, Portuense e Casetta Mattei, da parte degli agenti dell’ XI Distretto San Paolo in collaborazione con le Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine.

Gli agenti hanno effettuato alcune verifiche all’interno di due locali, dove è stata riscontrata la presenza di alcuni clienti intenti a giocare alle slot in orari non consentiti. Nei loro confronti è stata contestata la violazione dell’Ordinanza Sindacale relativa al “regolamento sulle sale da gioco e giochi leciti”. Sono inoltre state contestate anche due sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19. Durante i servizi sono state 108 le persone identificate e 54 i veicoli fermati nei vari posti di controllo.

Controlli anche al Salario

Nella zona di Salario gli agenti del II Distretto hanno controllato 5 locali situati nella zona di Piazza Fiume e, ad uno di questi, hanno contestato una sanzione amministrativa. Durante i servizi sono state controllate 39 persone, 20 veicoli, elevate 22 contestazioni al codice della strada. Effettuati 5 controlli a soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e 5 posti di controllo.