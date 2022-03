Roma, raffica di controlli a San Lorenzo: chiusi 4 locali (FOTO)

Le continue segnalazioni dei cittadini, esasperati per non riuscire a dormine la notte, hanno fatto aumentare i controlli delle forze dell’ordine a San Lorenzo. E tra ieri e stanotte, una massiccia operazione di pattugliamento ha setacciato il quartiere. I controlli sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, con l’ausilio della Sezione Operativa della Questura, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Mobile e di Polizia Locale Roma Capitale. Sono state identificate 97 persone e controllati 10 veicoli, di cui 6 sanzionati per violazioni al Codice della Strada.

18 invece i locali controllati. Tra questi, ben quattro sono stati chiusi dai poliziotti, che hanno proceduto alla notifica dei provvedimenti emessi dal Questore dopo le istruttorie avviate dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Chiusi 4 locali a Tor San Lorenzo

Il primo ad essere chiuso è stato un locale in via dello Scalo di San Lorenzo, situato presso una struttura ricettiva non autorizzata. I poliziotti erano già andati ad effettuare dei controlli nei giorni scorsi. E ieri hanno proceduto alla notifica del provvedimento del Questore ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. che ha disposto la cessazione immediata dell’attività. Il 7 marzo scorso, durante un controllo, gli agenti avevano riscontrato la presenza del B&B sprovvista di autorizzazione. Il proprietario, che affittava le camere e pubblicizzava l’attività, non aveva mai avviato le pratiche per regolarizzare il suo lavoro. In questo modo tutti gli incassi non venivano dichiarati al fisco e gli ospiti non venivano denunciati. Il giorno del controllo gli agenti avevano denunciato il gestore all’Autorità Giudiziaria. Il B&B è stato chiuso definitivamente.

Il secondo locale è invece un esercizio di vicinato situato in Via dei Volsci. Il negozio è stato chiuso per 10 giorni dagli agenti. Il 5 marzo, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, durante un controllo, avevano sanzionato il titolare. L’uomo infatti era stato ritenuto responsabile di aver somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni.

Chiusi anche un bar e una paninoteca

Chiuso sempre per 10 giorni un bar di via Tiburtina. Qui i poliziotti per più volte avevano multato il gestore per violazioni inerenti il mancato rispetto delle misure antiCovid – 19. Ma non solo. Anche lui aveva somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni.

Anche una paninoteca non è sfuggita ai provvedimenti del Questore: gli agenti hanno prima sanzionato il titolare per non aver rispettato la normativa anticovid, poi l’hanno chiusa per 4 giorni. Sempre durante i controlli di questa notte i poliziotti hanno denunciato un cittadino romeno per violazione della quiete pubblica, sequestrandogli una cassa acustica. Denunciato anche un cittadino brasiliano per deturpazione o imbrattamento, con relativo verbale di sequestro della bomboletta spray urticante.