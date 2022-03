San Lorenzo, scoperto B&B abusivo: maximulta al titolare

Aveva aperto un B&B, ma si era “dimenticato” di avviare tutte le pratiche per avviare l’attività. Così, gli ospiti non venivano denunciati e gli introiti non venivano tassati. La struttura, in via dello Scalo di San Lorenzo a Roma, era ben pubblicizza e aveva un buon avviamento.

Ma gli uomini del Commissariato San Lorenzo, durante un mirato controllo, l’hanno scoperta. Dopo le opportune verifiche, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente con 3.333 euro di multa. In più, il proprietario è anche stato denunciato in stato di libertà ai sensi degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S. per omessa segnalazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

I controlli antidroga a San Lorenzo

Ma i controlli dei poliziotti non si sono fermati al B&B. Hanno infatti anche arrestato un cittadino italiano di 43 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di 660 grammi di marijuana, 53 grammi di cocaina un bilancino di precisione e 250 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I precedenti: chiusi altri due B&B

Una settimana fa i carabinieri avevano chiuso altri due B&B, stavolta all’Esquilino: anche questi operavano in modo abusivo, completamente sprovvisti di permessi e autorizzazioni. Alla “visita” dei militari, non potendo mostrare i documenti, sono stati multati e chiusi.

A San Lorenzo, invece, una settimana fa erano stati chiusi 4 locali della malamovida, a causa di reiterate violazioni. Le operazioni erano state effettuate in maniera congiunta da polizia, carabinieri e polizia locale.