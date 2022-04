Roma, oltre 500 multe della Polizia Locale in poche ore: chiusi anche due minimarket

Vendita e consumo irregolare di alcolici e comportamenti pericolosi alla guida a Roma. Continuano i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale che con metodi sempre più mirati ha accertato oltre 500 violazioni. Le verifiche hanno riguardato la vendita irregolare di bevande alcoliche e il consumo non regolamentare di queste. Due minimarket non sono risultati in regola con le ordinanze e sono stati, di conseguenza, chiusi.

Anti-alcol e sicurezza stradale: controlli e irregolarità

I controlli mirati a contrastare la vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche e i comportamenti pericolosi alla guida, hanno portato la Polizia Locale di Roma Capitale ad accertare numerose violazioni: oltre 500. Due minimarket del V municipio sono stati chiusi, in ottemperanza all’ Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 marzo, poiché trovati aperti oltre l’orario consentito. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, gli agenti hanno emanato una decina di sanzioni elevate per consumo irregolare di alcolici in strada. Inoltre, gli agenti hanno effettuato più di 400 verifiche su locali pubblici ed esercizi commerciali, riscontrando una trentina di illeciti. Un locale, situato a Roma Nord, ha ricevuto una sanzione di 2.000 euro: per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare, come l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità degli alimenti e per inosservanza di alcune misure anti-Covid. Le irregolarità rilevate hanno portato al sequestro di circa 20 Kg di generi alimentari. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno successivamente inviato un’apposita segnalazione alla Asl di zona.

